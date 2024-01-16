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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Orsic şubatta sahnede!

Orsic şubatta sahnede!
Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanıp çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mislav Orsic'ten beklenen haber geldi. Henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Hırvat futbolcu, önceki gün Trabzon'a ulaştı. Artık tedavi sürecine takımla birlikte devam edecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, şubat ayının son bölümünde maç oynayabilecek seviyeye geleceği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni transfer gözüyle baktığı Orsic, 2.4 milyon Euro bonservis karşılığında Championship ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.

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Orsic şubatta sahnede!
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