Orsic şubatta sahnede!

Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanıp çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mislav Orsic'ten beklenen haber geldi. Henüz bordo-mavili formayı giyemeyenArtık tedavi sürecine takımla birlikte devam edecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun,Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni transfer gözüyle baktığı Orsic, 2.4 milyon Euro bonservis karşılığında Championship ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.