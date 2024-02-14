Sağlam transfer Meunıer

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek futbolcu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta da etkili bir performans ortaya koydu. Larsen yerine sağ beke alınan Belçikalı oyuncu, ilk kez sahaya çıktığı G.Birliği maçının ardından Hatay karşısında da asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu taraftarların gönlüne şimdiden taht kurdu. İki maçta iki asistle yıldızlaşan oyuncu, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından,paylaşımını yaptı.AFRIKA Kupası kadrosuna son anda dahil edilerek Nijerya'ya katılması sonrası 4 maçta toplam 5 dakika süre alan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Süper Lig ile ilgili konuştu. "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna 29 yaşındaki forvet, "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme ve kaliteme göre oynuyorlar" dedi.Trabzonspor'da Larsen ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasıyla birlikte Trezeguet 10, Pepe de 19 numaralı formayı aldı. Bordo-mavililerde yaşanan ayrılıklar sonrası kaptanlık sıralaması da değişti. Takımın birinci kaptanı Uğurcan devam edecek, Visca ikinci, Denswil de üçüncü kaptan olarak görevlendirildi.