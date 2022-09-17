Sakata geldi

Bordo-mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti… Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçındailede sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı. 3 kulvarda mücadele etmek üzere sezona başlayan ve geniş bir kadro kuran Trabzonspor,Şu ana kadarveyaşadıkları sakatlıklar nedeniyleen az 1 ya da daha fazla sayıdamaç kaçırdı. Son olarak Kızılyıldız ileoynanan maçta da Larsen ve AbdülkadirÖmür, sağlık sıkıntıları nedeniyle karşılaşmayıtamamlayamadı. Ayrıca aynımücadelede Bartra ve Lahtimi de ufaksorunlar yaşadı. Çok kısa bir süre içerisindeyaşanan sakatlık sayısının artmasıteknik ekipte keyifleri oldukça kaçırdı.