Sakata geldi

Bordo-mavili kulüp, geniş kadro kurarken eksikler bir türlü düzenli ilk 11 yakalanamamasına neden oldu. Son olarak Abdülkadir ile Larsen de bu kervana katıldı
Bordo-mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti… Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçında Abdülkadir Ömür ile Stryger Larsen de sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı. 3 kulvarda mücadele etmek üzere sezona başlayan ve geniş bir kadro kuran Trabzonspor, zorluhaftaları bir bir geçerken biryandan da eksiklerle boğuşuyor.
PROBLEMLER TEKNİK EKİBİN KEYFİNİ KAÇIRDI
Şu ana kadar Edin Visca, DorukhanToköz, Hüseyin Türkmen, SerkanAsan, Bruno Peres, Marek Hamsik,Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Gbaminve Bakasetas yaşadıkları sakatlıklar nedeniyleen az 1 ya da daha fazla sayıdamaç kaçırdı. Son olarak Kızılyıldız ileoynanan maçta da Larsen ve AbdülkadirÖmür, sağlık sıkıntıları nedeniyle karşılaşmayıtamamlayamadı. Ayrıca aynımücadelede Bartra ve Lahtimi de ufaksorunlar yaşadı. Çok kısa bir süre içerisindeyaşanan sakatlık sayısının artmasıteknik ekipte keyifleri oldukça kaçırdı.