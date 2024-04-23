Sene sanki 2021!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kuruyor. Şampiyon olduğu 2021-22 dönemi öncesinde sezon tamamlanmadan transferleriTrabzonspor kurmayları, bu sezon Gaziantep FK'da kiralık oynayan Rumen santrfor Denis Draguş konusunda kulübüİskoç ekibi Rangers forması giyen veİki isimle de lig bittikten sonra resmi olarak imzalar atılacak.Böylelikle lig sona ermeden iki transferi imza aşamasına getiren yönetim kurulu, en az 3 veya 4 futbolcuyu daha bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ardından teknik heyetin vereceği rapora göre takımdan ayrılacaklara ve yabancı kontenjanına bağlı olarak transferlere devam edilecek.Avrupa'dan talipleri bulunan 30 yaşındaki Rangerslı oyuncunun, kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.Trabzonspor teknik heyeti, Trezeguet'yi kupada oynanacak Karagümrük maçına yetiştirmek için sağlık ekibini seferber etti. Kayseri'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mısırlı oyuncunun, bugün yapılacak idmanın ardından oynayıp oynamayacağına karar verilecek.