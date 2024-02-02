Son aday Biron!

Trabzonspor'da Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi, Umut Bozok'un da kadro dışı bırakılmasıyla birlikte elde tek forveti olarak Enis Destan kalınca yönetim de takviye arayışlarına başladı. Bordo-mavililer, önce Sevilla forması giyen Rafa Mir'e satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı. Ancak bu transferde Valencia'nın da devreye girmesi ile fiyatların artmasından sonra Trabzonspor, Belçika ekiplerinden Molenbeek forması giyen Mickael Biron'u gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibi, kulübüyle görüşmelere başladı.