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Giriş Tarihi: 18.9.2022 15:56 Son Güncelleme: 18.9.2022 16:08

Son dakika: Trabzonspor'un konuğu Gaziantep! Fırtına'nın 11'i belli oldu

Son dakika: Trabzonspor’un konuğu Gaziantep! Fırtına’nın 11’i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor bugün evinde Gaziantep'i konuk edecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanarak ligde çıkış yakalamak istiyor. Bordo-mavili takımın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı mağlup eden Fırtına, bu maçı kazanmak ve ligde çıkış yakalamak istiyor. Bu maç öncesinde Trabzonspor 10 puanla 9. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 puanla 7. sırada...

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Zorlu maç saat 17.00'da başlayacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut

Gaziantep: Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaştığı son üç maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor (2G 1B), en üst ligde en son Adana Demirspor karşısında daha uzun bir seri yakaladı (6 maç; Mayıs 1990-Aralık 2021 arasında). Bordo-mavililer, Gaziantep temsilcisini ağırladığı beş resmi maçta mağlubiyet yaşamadı (4G 1B).

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (3B 3M). En üst ligde bordo-mavililere konuk olduğu üç maçtan da mağlup ayrılan Gaziantep ekibi, bu ziyaretlerinde sadece bir gol atabildi (Gaziantep FK 1-8 Trabzonspor).

Evinde oynadığı son 27 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (17G 10B), Ekim 1994-Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini tekrarlamak istiyor.

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Son dakika: Trabzonspor'un konuğu Gaziantep! Fırtına'nın 11'i belli oldu
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