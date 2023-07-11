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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Süper Lig’e damga vurur!

UĞUR ÇEM
Süper Lig’e damga vurur!
Trabzonspor'un sol kanada Nenad Bjelica'nın isteği ile transfer ettiği Mislav Orsic'i eski antrenörü Sandro Perkovic, SABAH Spor için yorumladı. Dinamo Zagreb'de şu anda scout olarak görev yapan futbol adamı, Orsic'in hızına ve bitiricilik özelliğine vurgu yapıp şunları söyledi: "Orsic üst düzey bir futbolcu. Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Hızı ile öne çıkan bir oyuncu. Harika bir bitiricilik özelliğine sahip. Oynadığı takımda çok sayıda asist üretebiliyor ve aynı zamanda çok da gol atabiliyor. İnsan olarak da harika biri. Trabzonspor çok büyük bir oyuncuyu kadrosuna kattı."

UMARIM PETKOVIC'I KAYBETMEYIZ!
"PETKOVIC ile Bjelica daha önce D.Zagreb'de birlikte çalıştı. Burada iki sezon boyunca mükemmel oynadılar. 28 yaşındaki santrfor, çok yetenekli ve nitelikleri bakımından dünyanın en iyi forvetleriyle bile aynı seviyede... Umarım Trabzonspor'a gitmez de bizimle Dinamo Zagreb'de kalmaya devam eder."

BU SEZON HARİKA BİR İŞ ÇIKARACAK
"YAKIN dostum Nenad Bjelica, teknik kadrosuyla birlikte Trabzonspor'da bu sezon harika bir iş çıkaracak. Bordomavili futbolseverlerin bunu kutlamak için pek çok nedeni olacak, göreceksiniz. Onu çok sevecekler."

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Süper Lig’e damga vurur!
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