Süper Lig’e damga vurur!

Trabzonspor'un sol kanada Nenad Bjelica'nın isteği ile transfer ettiği Mislav Orsic'i eski antrenörü Sandro Perkovic,için yorumladı. Dinamo Zagreb'de şu anda scout olarak görev yapan futbol adamı, Orsic'invurgu yapıp şunları söyledi: "Orsic üst düzey bir futbolcu. Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Hızı ile öne çıkan bir oyuncu. Harika bir bitiricilik özelliğine sahip. Oynadığı takımda çok sayıda asist üretebiliyor ve aynı zamanda çok da gol atabiliyor. İnsan olarak da harika biri.ile Bjelica daha önce D.Zagreb'de birlikte çalıştı. Burada iki sezon boyunca mükemmel oynadılar. 28 yaşındaki santrfor, çok yetenekli ve nitelikleri bakımından dünyanın en iyi forvetleriyle bile aynı seviyede...dostum Nenad Bjelica, teknik kadrosuyla birlikte Trabzonspor'da bu sezon harika bir iş çıkaracak.Onu çok sevecekler."