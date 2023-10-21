Thiago&Kampl mı?

Bordo-mavili yönetim, söz konusu isimleri Avcı’nın onayına sunacak. Deneyimli hocanın vereceği kararın ardından da iki yıldızdan birisini transfer etmek için harekete geçecek
Trabzonpor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında, "Yazın almayı istediğimiz birkaçfutbolcuyu devre arasındatransfer etmeye çalışacağız. Kimseninhayır demeyeceği oyuncularıkadromuza katacağız" demişti. Doğan'ın kastettiği isimlerin, büyük ihtimalle Liverpool'lu Thiago Alacantara ve Leipzif forması giyen Kevin Kampl olduğu öğrenildi.
ÖNCE KAPSAMLI KONTROL, SONRA KONTRAT
Seçeneklerin teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı ve tecrübeli hocanın vereceği kararın ardından iki yıldızdan birisinin kadroya katılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Thiagoile anlaşma sağlanması halinde kapsamlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilecek.
SAKATLARDAN GÜZEL HABER Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken üç oyuncudan camiya güzel haber geldi. Ayakbileği burkulan Onuachu, gribalenfeksiyonu atlatan Bardhi ve ayrı programuygulanan Pepe antrenmandatakımla birlikte çalıştı. Ayak bileğindeki burkulma nedeniyle önceki günkü idmana katılmayan Trezeguet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Mısırlı yıldızın karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor