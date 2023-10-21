Thiago&Kampl mı?

rabzonpor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında,demişti. Doğan'ın kastettiği isimlerin, büyük ihtimalle Liverpool'lu Thiago Alacantara ve Leipzif forması giyen Kevin Kampl olduğu öğrenildi.Seçeneklerin teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı ve tecrübeli hocanın vereceği kararın ardından iki yıldızdan birisinin kadroya katılacağı belirtildiSakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusukapsamlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilecek.Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken üç oyuncudan camiya güzel haber geldi.. Ayak bileğindeki burkulma nedeniyle önceki günkü idmana katılmayan Trezeguet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Mısırlı yıldızın karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor