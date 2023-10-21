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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Thiago&Kampl mı?

YUNUS EMRE SEL
Thiago&Kampl mı?

Bordo-mavili yönetim, söz konusu isimleri Avcı’nın onayına sunacak. Deneyimli hocanın vereceği kararın ardından da iki yıldızdan birisini transfer etmek için harekete geçecek

Trabzonpor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında, "Yazın almayı istediğimiz birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin hayır demeyeceği oyuncuları kadromuza katacağız" demişti. Doğan'ın kastettiği isimlerin, büyük ihtimalle Liverpool'lu Thiago Alacantara ve Leipzif forması giyen Kevin Kampl olduğu öğrenildi.

ÖNCE KAPSAMLI KONTROL, SONRA KONTRAT
Seçeneklerin teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı ve tecrübeli hocanın vereceği kararın ardından iki yıldızdan birisinin kadroya katılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Thiago ile anlaşma sağlanması halinde kapsamlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilecek.

SAKATLARDAN GÜZEL HABER
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken üç oyuncudan camiya güzel haber geldi. Ayak bileği burkulan Onuachu, gribal enfeksiyonu atlatan Bardhi ve ayrı program uygulanan Pepe antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ayak bileğindeki burkulma nedeniyle önceki günkü idmana katılmayan Trezeguet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Mısırlı yıldızın karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor

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