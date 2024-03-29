Torres ile bir ömür!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında ismi gündeme gelen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres için görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Bordo-mavililerin kadrosuna katmayı çok istediği oyuncu Sevilla ile haziranda biten kontratı için deifadelerini kullandı. Torres'e Trabzonspor'un uzun soluklu bir sözleşme teklif edeceği öğrenilirken farklı takımlarla da görüşen İspanyol oyuncunun transferiyle ilgili kararını lig sona ermeden vermesi bekleniyor.boyunda ve 70 kilo ağırlığındaki Oliver Torres, sağ ayaklı bir futbolcu. Asıl mevkii merkez orta saha... 10 numara ve sol kanat olarak da oynayabiliyor.F. Marcet altyapısında başladı, daha sonar Atletico Madrid'in altyapısına geçti. Burada ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.ve Porto'da kiralık oynadıktan sonra Portekiz devine 20 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2019'da 11 milyon Euro bonservisle Sevilla'ya gitti.Milli Takımı formasını alt yaş kategorilerinde 31 kez giyip, 3 gol attı.1 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Süper Kupası, 1 La liga, 1 İspanya Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları bulunuyor.