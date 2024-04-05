Trabzon ayakta: Adaletin batsın!

Trabzon'dan yayın yapan yerel gazetelerin tamamı TFF ve PFDK'ya olaylı Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar nedeniyle sert tepki gösterdi. F.Bahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından yaşanan olaylar sonrasında cezalar da önceki gün açıklanmıştı. Fırtına'ya 6 maç saha kapatma cezası gelirken oyunculardan sadece Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat birer maç cezalandırıldı. Gazeteler ortak bir karar alarak son spor sayfalarını siyaha boyadı ve "Trabzonsporlular" etiketiyle sadece siyah olarak çıkan son sayfada,ifadelerine yer verildi. F.Bahçeli oyunculara gelen cezalara da tepki gösterilirkengibi başlıklar da dikkat çekti.Konya maçı sonrasında Trabzonsporlu oyuncular, havalimanında 01.30'da taraftarın büyük coşkusu ile karşılandı. PFDK kararları sonrası "Arkanızdayız, dik durmaya devam" tezahüratları ile oyunculara ve teknik heyete destek olan futbolseverler, ceza alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da sevgi gösterilerinde bulundu.