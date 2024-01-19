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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Trabzon kupada tam yol

YUNUS EMRE SEL
Trabzon kupada tam yol

Papara Park’taki mücadelede açılışı Fountas yaptı. Konuk ekip Korenica ile eşitliği buldu. İlk golün asistini veren Enis Destan iki kez de ağları sarsarak galibiyeti getirdi

Trabzon, eksiklerine rağmen ilk dakikadan itibaren kalite farkıyla baskısını hissettirdi ve 7. dakikada Fountas'la öne geçti. 15. dakikada serbest vuruştan Korenica'nın kaleci Uğurcan'ın uzanamadığı noktaya gönderdiği topla skora denge geldi. Bu şoka rağmen oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor, 28. dakikada bir duran top organizasyonu ile golü buldu. Bardhi'nin köşe vuruşunu Enis Destan kafayla tamamlayarak takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarının ilk 20 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 69. dakikada sahneye ikinci kez çıkan Enis, sonucu ilan etti: 3-1.

HÜSEYİN VE ARİF'İN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
UZUN bir sakatlık sürecinin ardından ligdeki Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Arif Boşluk ve Umut Güneş, bu sezon ilk kez bordomavililerin 11'inde yer aldı. Ancak Umut dışındaki iki futbolcu büyük bir şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda sakatlık yaşayan Hüseyin yerini 77. dakikada Berat Özdemir'e bıraktı. Arif de oyunun uzatmalarında sakatlandı ve sahayı sedye ile terk etti.

MANEA REDDETTİ
SAĞ bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teklif götürdüğü Cristian Manea, kulübü Cluj'da kalmayı tercih etti. Rumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü. Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.

LARSEN MALMÖ'DE
TRABZONSPOR, Kourbelis ve Tonio Teklic'in ardından Jens Stryger Larsen'i de gönderdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun 31 Mayıs 2025 tarihine kadar olan mukavelesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi. Larsen, Trabzon'dan ayrılarak Malmö ile sözleşmek imzalamak için İsveç'e gitti.

G.SARAY'A TRİBÜN ONAYI
TRABZON İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavililerin pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verdi. Mücadeleyi misafir takım tribününde 2 bin 32 Galatasaraylı futbolseverin izleyebileceği belirtildi. Ayrıca maçta toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisini

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Trabzon kupada tam yol
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