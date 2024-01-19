Trabzon kupada tam yol

Trabzon, eksiklerine rağmen ilk dakikadan itibaren kalite farkıyla baskısını hissettirdi ve 7. dakikada Fountas'la öne geçti.Bu şoka rağmen oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor, 28. dakikada bir duran top organizasyonu ile golü buldu.İkinci yarının ilk 20 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 69. dakikada sahneye ikinci kez çıkanUZUN bir sakatlık sürecinin ardından ligdeki Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Arif Boşluk ve Umut Güneş, bu sezon ilk kez bordomavililerin 11'inde yer aldı.. İkinci yarıda sakatlık yaşayan Hüseyin yerini 77. dakikada Berat Özdemir'e bıraktı. Arif de oyunun uzatmalarında sakatlandı ve sahayı sedye ile terk etti.SAĞ bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'unRumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü. Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.TRABZONSPOR, Kourbelis ve Tonio Teklic'in ardından Jens Stryger Larsen'i de gönderdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun 31 Mayıs 2025 tarihine kadar olan mukavelesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi. Larsen, Trabzon'dan ayrılarak Malmö ile sözleşmek imzalamak için İsveç'e gitti.TRABZON İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavililerin pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verdi.Ayrıca maçta toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisini