Trabzon kupada tam yol

Papara Park’taki mücadelede açılışı Fountas yaptı. Konuk ekip Korenica ile eşitliği buldu. İlk golün asistini veren Enis Destan iki kez de ağları sarsarak galibiyeti getirdi
Trabzon, eksiklerine rağmen ilk dakikadan itibaren kalite farkıyla baskısını hissettirdi ve 7. dakikada Fountas'la öne geçti. 15.dakikada serbest vuruştanKorenica'nın kaleciUğurcan'ın uzanamadığınoktaya gönderdiği toplaskora denge geldi. Bu şoka rağmen oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor, 28. dakikada bir duran top organizasyonu ile golü buldu. Bardhi'ninköşe vuruşunu EnisDestan kafayla tamamlayaraktakımını yenidenöne geçirdi. İkinci yarının ilk 20 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 69. dakikada sahneye ikinci kez çıkan Enis,sonucu ilan etti: 3-1.
HÜSEYİN VE ARİF'İN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
UZUN bir sakatlık sürecinin ardından ligdeki Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Arif Boşluk ve Umut Güneş, bu sezon ilk kez bordomavililerin 11'inde yer aldı. Ancak Umutdışındaki iki futbolcu büyük bir şanssızlıkyaşadı. İkinci yarıda sakatlık yaşayan Hüseyin yerini 77. dakikada Berat Özdemir'e bıraktı. Arif de oyunun uzatmalarında sakatlandı ve sahayı sedye ile terk etti.
MANEA REDDETTİ
SAĞ bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teklifgötürdüğü Cristian Manea,kulübü Cluj'da kalmayı tercihetti. Rumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü. Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.
LARSEN MALMÖ'DE
TRABZONSPOR, Kourbelis ve Tonio Teklic'in ardından Jens Stryger Larsen'i de gönderdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun 31 Mayıs 2025 tarihine kadar olan mukavelesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi. Larsen, Trabzon'dan ayrılarak Malmö ile sözleşmek imzalamak için İsveç'e gitti.
G.SARAY'A TRİBÜN ONAYI
TRABZON İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavililerin pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maça sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verdi. Mücadeleyi misafirtakım tribününde 2 bin32 Galatasaraylı futbolseverinizleyebileceği belirtildi. Ayrıca maçta toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisini