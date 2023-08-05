Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

rabzonspor'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı... Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan,5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Ertuğrul Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.