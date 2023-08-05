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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

yıldır boş olan stadyum isim sponsorluğu, kulüp tarihinin en yüksek anlaşması ile doldu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın, ismini gelecek hafta açıklayacağı sponsordan Trabzonspor, 5 yıllık anlaşma karşılığı toplam 1.5 milyar TL’lik gelir elde edecek

Trabzonspor'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı... Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün sponsorluk anlaşmasını imzaladı. 5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Ertuğrul Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi. Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.

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Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması
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