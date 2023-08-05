Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

yıldır boş olan stadyum isim sponsorluğu, kulüp tarihinin en yüksek anlaşması ile doldu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın, ismini gelecek hafta açıklayacağı sponsordan Trabzonspor, 5 yıllık anlaşma karşılığı toplam 1.5 milyar TL’lik gelir elde edecek
Trabzonspor'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı... Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün sponsorlukanlaşmasını imzaladı. 5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Ertuğrul Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanınismi henüz açıklanmazken, BDDKbaşta olmak üzere birçok önemlikuruluş ile yazışmaların tamamlandığıve sadece basın önünde tanıtımınkaldığı belirtildi. Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.