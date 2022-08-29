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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:45 Son Güncelleme: 29.8.2022 17:01

Trabzonspor, Jörgen Strand Larsen'in peşinde

Trabzonspor, Jörgen Strand Larsen’in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekibi Groningen'in formasını giyen 22 yaşındaki Norveçli forvet Jörgen Strand Larsen'i gündemine aldı.

Trabzonspor, Groningen'de forma giyen genç forvet için kulübüyle temasa geçti. Bordo-Mavililer, başka talipleri de olan Larsen için önce bonservis ücretini sordu. Groningen 6 milyon Euro bonservis ücreti istedi. Pazarlıklar devam ediyor. Karadeniz temsilcisi uzun taksitlere bölerek oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Trabzonspor'un kanca attığı Jörgen Strand Larsen kısa süre önce Groningen'den ayrılmak istediğini ifade etmişti. Bordo-Mavililer işi uzatmadan genç golcüyü imza aşamasına getirmek istiyor. Larsen bu sezon 3 lig maçında 1 gol bir asistlik performans katkısı sağladı. Hollanda basını, oyun tarzını Norveç futbolunun büyük ismi Erling Haaland'a benzetiyor. Groningen ve Sarpsborg'da 131 maça çıktı. 36 defa ağları sarstı. 18 asist yaptı.

KOMPLE GOLCÜ
Fırtına'nın almak için temaslarını sürdürdüğü Larsen hava toplarında etkili, ayaklarını iyi kullanıyor. Akıllı, saha içinde pozisyon alması ve takım arkadaşlarıyla uyumu üst seviyede. Abdullah Avcı da onu takımında görmek istiyor. (Karadeniz Gazetesi)

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Trabzonspor, Jörgen Strand Larsen'in peşinde
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