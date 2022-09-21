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Giriş Tarihi: 21.9.2022 15:35

Trabzonspor, Marek Hamsik ile güvende!

AA
Trabzonspor, Marek Hamsik ile güvende!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlığının ardından başarılı bir performans ortaya koyan Marek Hamsik, bordo-mavili takıma önemli katkı sağladı.

2021-2022 futbol sezonu öncesinde her bir sezon için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 700 bin avro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşan Slovak futbolcu Marek Hamsik, orta alanda takımını yönlendiren isim oldu.

Marek Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon Hamsik'in oynadığı maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken bu sezon 3 maçın 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti.

3 GOL ATTI

Marek Hamsik, geçen sezon asistleriyle dikkati çekerken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde geçen sezon sakatlıkların etkisiyle 26 maçta 2 bin 104 dakika oynarken ligin ilk haftasındaki Yeni Malatyaspor ile ligin 15. haftasındaki Adana Demirspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Hamsik, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü attı.

Slovak oyuncu, geçen sezon toplam 32 resmi maçta 2 bin 578 dakika, bu sezon da 6 karşılaşmada 324 dakika takımda görev aldı.

1 ŞAMPİYONLUK, 1 SÜPER KUPA

Hamsik, Trabzonspor ile anlaştığı 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 2 kupa sevinci yaşadı.

Slovak oyuncunun forma giydiği dönemde Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olurken bu sezon başında da Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

AVCI: "ORGANİZASYON ŞEFİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlığının ardından daha uzun süre sahada kalmasını istediklerini belirterek, "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi. Sakat olmadığı, iyi olduğu zaman her zaman katkı sağlayacak oyuncu." ifadesini kullanmıştı.

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Trabzonspor, Marek Hamsik ile güvende!
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