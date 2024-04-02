Trabzonspor, resmi siteden çok sert açıklama yaptı ‘Ahlaksızlığın zirvesi!’

Kulübü, PFDK sevklerinin ardından resmi siteden yaptığı açıklama ile TFF'yi istifaya davet etti. "Yolun sonu" başlıklı bildiride, sevklerin türünün de hatalı olduğunun altı çizilirken şu ifadeler kullanıldı:Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yöneliksanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.TFF, başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir.