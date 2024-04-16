Trabzonspor’dan sürpriz hamle

Kadroda yapılacak olan büyük değişim için kolları sıvayan Trabzonspor, yabancıların yanı sıra yerli ve gurbetçiler üzerine de çalışıyor. Geniş bir liste hazırlayan bordo-mavililer, ilgilendiği oyuncular arasına sürpriz bir futbolcuyu da ekledi.1 Temmuz 2023 tarihinde Hollanda ekibi Utrecht'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan ve bu sezon da 28 maçta forma giyip 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki orta saha, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti.Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız (14), yaşamını yitirdi. Yıldız, kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte bir maç öncesi seremoniye çıkmıştı.