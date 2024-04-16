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Giriş Tarihi: 16.4.2024

Trabzonspor’dan sürpriz hamle

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan sürpriz hamle

Bordo-mavili yönetim, Hollanda ekibi Utrecht’te bu sezonki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine geçen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için görüşmeleri başlattı

Kadroda yapılacak olan büyük değişim için kolları sıvayan Trabzonspor, yabancıların yanı sıra yerli ve gurbetçiler üzerine de çalışıyor. Geniş bir liste hazırlayan bordo-mavililer, ilgilendiği oyuncular arasına sürpriz bir futbolcuyu da ekledi. Karadeniz ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ı gündemine aldı. 1 Temmuz 2023 tarihinde Hollanda ekibi Utrecht'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan ve bu sezon da 28 maçta forma giyip 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki orta saha, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Yönetimin, Utrecht kulübüyle görüşmelere başladığı ve ağırlıklı olarak defansif orta saha bölgesinde oynayan Can için resmi temaslarda bulunulduğu ifade edildi.

GÜLE GÜLE HİCRAN
Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız (14), yaşamını yitirdi. Yıldız, kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte bir maç öncesi seremoniye çıkmıştı.
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Trabzonspor’dan sürpriz hamle
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