Trabzon’u kimse meze yapamaz!

Trabzonspor Kulübü'nden, Fenerbahçe maçında ve ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bildiride şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulumuz, tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki (bugün) disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.
Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü (önceki gün) olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
'TARAFTARIN TEKMELENMESİNE DAYANAMADIM'
TRABZONSPOR
Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" ifadelerini kullandı.
'BİZ SİZİ FUTBOLCU SANIYORDUK'
Trabzonspor
Kulübü, dün sosyal medya hesabından iki farklı video paylaştı. İlkinde müsabakanın tartışılan pozisyonları yayınlanarak orta hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Onur Özütoprak'ın görselleriyle "Sizi unuttuğumuzu sanmayın. Bizde kimsenin hesabı kalmaz"
ifadeleri kullanıldı. Diğer paylaşımda ise F.Bahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'nin, bordo- mavili taraftarlara yönelik tahrik edici hareketlerinin yer aldığı video, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk" başlığıyla yayınlandı.