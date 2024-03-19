Trabzon’u kimse meze yapamaz!

Trabzonspor Kulübü'nden, Fenerbahçe maçında ve ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bildiride şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulumuz, tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü (önceki gün) olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" ifadelerini kullandı.Kulübü, dün sosyal medya hesabından iki farklı video paylaştı. İlkinde müsabakanın tartışılan pozisyonları yayınlanarak orta hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Onur Özütoprak'ın görselleriyleifadeleri kullanıldı. Diğer paylaşımda ise F.Bahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'nin, bordo- mavili taraftarlara yönelik tahrik edici hareketlerinin yer aldığı video, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk" başlığıyla yayınlandı.