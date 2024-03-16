Transfer müjdesi!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan önemli mesajlar verdi. A Spor'da Artı Futbol programına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan Başkan Doğan'dan satır başları şu şekilde:F.Bahçe maçları her zaman önemlidir. Ama bizim tek konumuz ligi üçüncü bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alabilmek. Taraftarların da pazar günü (yarın) sadece buna konsantre olması lazım. Sportmence bir şekilde maçın devam etmesi lazım.Koç'un, 'Trabzonspor ile TFF konusunda aynı noktadayız' sözleri üzerine) Fenerbahçe ile aramızda problem yok. Ali Bey'in söylediklerinden sonra konuşacak bir şey kalmadı.transferiyle ilgili soruya) Transferleri kamp başlamadan bitirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İmza atan oyuncular da var. İmza atma aşamasında olan, ciddi anlamda görüşülen oyuncular da var. Herkesin tanıdığı bildiği, kendi ülkelerinin milli takımlarında oynayan oyuncularla görüşüyoruz.Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Doğan, "Ben hakemin yanında daha çok sistemsel sıkıntıların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük problemler görüyorum, sistemsel. Hakemler geliyor-gidiyor ama hatalar hiç bitmiyor. Gözlemci ve hakemlere verilen puanlama, değerlendirme konusunda çok daha farklı sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. VAR protokolünün oturtulamadığını düşünüyorum. Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı pozisyonda VAR devreye girmedi. Fakat başka maçlarda devreye giriyor…" dedi.EN önemli skandalların, Anadolu takımlarının maçlarında olduğunu da aktaran Başkan Doğan, "Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Trabzonspor her zaman Anadolu takımlarının yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.