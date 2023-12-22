Transfere kadar stoper Mendy

Trabzonspor’da son iki maçta defansta forma giyen başarılı ön libero, ara dönemde takviye yapılana dek Avcı’nın görev verdiği bölgede oynayacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, radikal bir değişiklik kararı alarak savunmanın merkezinde taşları yerinden oynattı. Takımda dört as stoper; Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez,Filip Benkovic ve Rayyan Baniya olmasına rağmen 60 yaşındaki çalıştırıcının, Denswil'in partneri olarak son iki maçta 11'deki tercihi ön libero BatistaMendy oldu. Savunmadan oyun kurma ve şekillendirme konusunda 23 yaşındaki futbolcudan istediğini aldığını düşünen Avcı,11 Ocak 2024'te başlayacakara transfer dönemindeoyuncu alınana dek Mendy iledevam edecek. Trabzonspor teknik direktörünün, yurt dışında stoper için belirlenen geniş listeden elemeler yaptığı ve kısa süredegörüşmelerde bulunacağıöğrenildi.
İŞTE İSTANBULSPOR'UBEKLEYEN CEZALAR
TFF Hukuk Müşavirliği, dün PFDK'ya sevkleri açıkladı. 73. dakikada skor 2-1 Trabzonspor'un lehineyken takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı disipline verildi. İstanbulspor kulübü de, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca karşılaşmayı terk etmeleri nedeniyle PFDK'lık oldu. Bu maddede şu ifadeler yer alıyor: "Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun anlayışında savunmadan oyuna çıkarken defansın merkezde forma giyen futbolcuların top kullanma becerisi büyük önem taşıyor. Bir de daha önce VitorHugo-Edgar IE ikilisinin bu konuda başarılı bir süreç geçirdikleri gerçeği var. Dört as stoper oyuncusu bulunmasına rağmen istenilen verim bir türlü alınamadı. Avcı'nın Mendy'yi defansın ortasına almasının en büyük nedeni bu. Bana göre savunmanın ortasındançok, iki kenarbekin transferde düşünülmesi daha gerçekçi