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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Transfere kadar stoper Mendy

YUNUS EMRE SEL
Transfere kadar stoper Mendy

Trabzonspor’da son iki maçta defansta forma giyen başarılı ön libero, ara dönemde takviye yapılana dek Avcı’nın görev verdiği bölgede oynayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, radikal bir değişiklik kararı alarak savunmanın merkezinde taşları yerinden oynattı. Takımda dört as stoper; Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic ve Rayyan Baniya olmasına rağmen 60 yaşındaki çalıştırıcının, Denswil'in partneri olarak son iki maçta 11'deki tercihi ön libero Batista Mendy oldu. Savunmadan oyun kurma ve şekillendirme konusunda 23 yaşındaki futbolcudan istediğini aldığını düşünen Avcı, 11 Ocak 2024'te başlayacak ara transfer döneminde oyuncu alınana dek Mendy ile devam edecek. Trabzonspor teknik direktörünün, yurt dışında stoper için belirlenen geniş listeden elemeler yaptığı ve kısa sürede görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

İŞTE İSTANBULSPOR'U BEKLEYEN CEZALAR
TFF Hukuk Müşavirliği, dün PFDK'ya sevkleri açıkladı. 73. dakikada skor 2-1 Trabzonspor'un lehineyken takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı disipline verildi. İstanbulspor kulübü de, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca karşılaşmayı terk etmeleri nedeniyle PFDK'lık oldu. Bu maddede şu ifadeler yer alıyor: "Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun anlayışında savunmadan oyuna çıkarken defansın merkezde forma giyen futbolcuların top kullanma becerisi büyük önem taşıyor. Bir de daha önce Vitor Hugo-Edgar IE ikilisinin bu konuda başarılı bir süreç geçirdikleri gerçeği var. Dört as stoper oyuncusu bulunmasına rağmen istenilen verim bir türlü alınamadı. Avcı'nın Mendy'yi defansın ortasına almasının en büyük nedeni bu. Bana göre savunmanın ortasından çok, iki kenar bekin transferde düşü nülmesi daha gerçekçi

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Transfere kadar stoper Mendy
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