Transfere kadar stoper Mendy

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, radikal bir değişiklik kararı alarak savunmanın merkezinde taşları yerinden oynattı. Takımda dört as stoper;veolmasına rağmen 60 yaşındaki çalıştırıcının, Denswil'in partneri olarak son iki maçtaSavunmadan oyun kurma ve şekillendirme konusunda 23 yaşındaki futbolcudan istediğini aldığını düşünenTrabzonspor teknik direktörünün, yurt dışında stoper için belirlenen geniş listeden elemeler yaptığı veTFF Hukuk Müşavirliği, dün PFDK'ya sevkleri açıkladı. 73. dakikada skor 2-1 Trabzonspor'un lehineyken takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı disipline verildi. İstanbulspor kulübü de, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca karşılaşmayı terk etmeleri nedeniyle PFDK'lık oldu. Bu maddede şu ifadeler yer alıyor: "Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."İSKENDER GÜNENdirektör Abdullah Avcı'nın oyun anlayışında savunmadan oyuna çıkarken defansın merkezde forma giyen futbolcuların top kullanma becerisi büyük önem taşıyor. Bir de daha önceikilisinin bu konuda başarılı bir süreç geçirdikleri gerçeği var. Dört as stoper oyuncusu bulunmasına rağmen istenilen verim bir türlü alınamadı. Avcı'nın Mendy'yi defansın ortasına almasının en büyük nedeni bu.