Transferler kısa sürede bitecek!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken açıklamalar da yaptı. Ligde üçüncü olup Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Doğan, şunları söyledi:"Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona, kampa tam kadroyla, teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı istiyoruz.Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."