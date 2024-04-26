Transferler kısa sürede bitecek!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken açıklamalar da yaptı. Ligde üçüncü olup Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Doğan, şunları söyledi: "Ekonomik olarak zor günleri geride bıraktık. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok."
CAMİAYA MÜJDELER VERECEĞİZ
"Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona, kampa tam kadroyla, teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı istiyoruz. İşin zor kısmını gördük.
Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."