Trezeguet ile destan yazdı!

rabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedefleri doğrultusunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özellikle maçın ilk 35 dakikasında sorun yaşadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gündüz maçı olması ve stat etrafı biraz sıkıntılı bir ortam yarattı. Çok sıkışık bir stat.İkinci yarıda ise oyunu domine ettik. Kenarları doğru kullandık. Ne istediğini bilen bir oyun sergiledik. Hedefimiz üç ya da dördüncü olmak. Bu nedenle kazanmak çok önemliydi.Burada bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Gelen oyuncuların rekabeti artırdığını görüyoruz. İyi bir takımız ve enerjimiz iyi. Umarım kazanarak devam ederiz" dedi.Onuachu'nun yokluğunda kupa ve ligde toplam 9 maça çıkan Enis Destan, soyadının hakkını veriyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki forvet, dün de sahaya damga vuran isimlerden oldu.Trabzonspor'a son haftalarda golleriyle can veren Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası'ndan fırtına gibi döndü. Turnuvadan sonra 4 maça çıkan Mısırlı sol kanat, ağları 3 kez havalandırdı. Kupada çeyrek finali getiren Trezeguet, Hatay galibiyetinde kilidi açan isim olurken Pendik'te de yine ilk golü atıp takımını ateşlediDortmund'dan transfer edilen ve iki maçında ligde Hatayspor, kupada da Gençlerbirliği maçlarında asist gerçekleştiren yeni transfer, Pendikspor'u da boş geçmedi. Gelir gelmez bordo-mavili takıma ilaç olan Belçikalı sağ bek, bir ilke imza atarak kariyerinde üst üste 3 müsabakada gol pası vermeyi başardı.kalecisi Uğurcan Çakır sahaya atılan meşaleyi dışarı çıkarırken, problem yaşadı.Ancak rahatsızlığı geçmeyince kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. İki dakika süren tedav-i nin ardından tecrübeli eldiven oyuna devam etti. Bu duruma eşi Kübra Çakır, sosyal medyadan tepki göstererek,mesajını paylaştı.