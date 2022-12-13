Trezeguet rüzgarı

Dünya Kupası arasını,diye değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni takım kurgusu,vekimlikte olacak. Ve bu sistemin en kilit isimlerinden biri olan kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet de 14 günlük Antalya kampındaki performansı ile tecrübeli hocanın elini rahatlattı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve yoğun şekilde eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, kamp boyunca hem fiziksel hem de mental olarak hazır gözüktü. Trezeguet'nin yanı sıravebaşta olmak üzereveda fırsatı iyi kullanan isimler oldular.Trabzonspor'da uzun süren sakatlık döneminin ardından kamp süresi boyunca takımla çalışan iki isim Bruno Peres ve Edin Visca'nın performansları merak ediliyordu. İki oyuncu da antrenman kaçırmadı. Ancak uzun süreli maç eksikliği nedeniyle fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmaları için zamana ihtiyaç duydukları gözlendi.