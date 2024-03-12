Uğurcan dönüyor

Trabzonspor'un
kaptanı Uğurcan Çakır,
sakatlığı nedeniyle
Karagümrük ile oynanan
maçta forma giyememişti.
Ancak takım
arkadaşlarını yalnız
bırakmayan ve soyunma
odasına girerek
konuşmasını gerçekleştiren
kaptan, F.Bahçe
mücadelesinde sahada
olmayı çok istiyor.
Önceki gün takımdan
ayrı koşulara başlayan
tecrübeli file bekçisi,
bireysel hazırlıklarına
hız verdi. Sağlık ekibinin
de yapacağı son
incelemelerin ardından
kararını netleştireceği
öğrenildi.
F.BAHÇE'YE KARŞI UĞURCAN ÇAKIR
Maç: 12
Yediği gol: 16
Kalesini gole kapama: 1
Galibiyet: 6
Beraberlik: 3
Mağlubiyet: 3