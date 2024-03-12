Uğurcan dönüyor

kaptanı Uğurcan Çakır,sakatlığı nedeniyleKaragümrük ile oynananmaçta forma giyememişti.Ancak takımarkadaşlarını yalnızbırakmayan ve soyunmaodasına girerekkonuşmasını gerçekleştirenkaptan, F.Bahçemücadelesinde sahadaolmayı çok istiyor.Önceki gün takımdanayrı koşulara başlayantecrübeli file bekçisi,bireysel hazırlıklarınahız verdi. Sağlık ekibininde yapacağı sonincelemelerin ardındankararını netleştireceğiöğrenildi.Maç:Yediği gol:Kalesini gole kapama:Galibiyet:Beraberlik:Mağlubiyet: