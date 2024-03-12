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Giriş Tarihi: 12.3.2024

Uğurcan dönüyor

Uğurcan dönüyor
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Karagümrük ile oynanan maçta forma giyememişti. Ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve soyunma odasına girerek konuşmasını gerçekleştiren kaptan, F.Bahçe mücadelesinde sahada olmayı çok istiyor. Önceki gün takımdan ayrı koşulara başlayan tecrübeli file bekçisi, bireysel hazırlıklarına hız verdi. Sağlık ekibinin de yapacağı son incelemelerin ardından kararını netleştireceği öğrenildi.

F.BAHÇE'YE KARŞI UĞURCAN ÇAKIR
Maç: 12 Yediği gol: 16 Kalesini gole kapama: 1 Galibiyet: 6 Beraberlik: 3 Mağlubiyet: 3
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Uğurcan dönüyor
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