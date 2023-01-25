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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Visca yoksa Elmas var!

YUNUS EMRE SEL
Visca yoksa Elmas var!

Trabzonspor’da teknik direktör Avcı, Boşnak futbolcunun yokluğunda “Elmas” sistemini uygulamaya koydu. Başakşehir, Ümraniye (Kupa) ve İstanbulspor maçlarını kazandı

Trabzonspor'un son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, farklı bir oyun formasyonuna geçişinin büyük etkisi oldu. "Elmas" sistemini son haftalarda takıma adapte etmeye çalışan Avcı, sakatlanan Visca'nın yokluğunda bu sistem üzerinde daha fazla durmayı planlıyor. Ancak Trezeguet'yi oyuna konumlandırmak isteyen tecrübeli hocanın, Djaniny ile bu oyuncu arasında bir tercih yapacağı ve bundan sonraki süreçte özellikle Yusuf Yazıcı'yı, Gomez'in yanında gezen bir hücum oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi. Rakibe göre tercihlerde bulunacaklarını belirten teknik adam, zaman zaman kulübede kalan isimleri de sürece dahil etmek istiyor. Fırtına, "Elmas" sistemiyle Başakşehir, Ümraniye (Türkiye Kupası) ve İstanbul karşılaşmalarını kazanıp, taraftarını yeniden mutlu etti.

BARDHI'YE İKİ TALİP
KADRO maliyetini düşürmek adına gönderilecekler listesinde yer alan Enis Bardhi ile İspanya'dan Mallorca ve İtalya'dan Torino'nun ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin iki kulüple temasta olduğu belirtirken, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.

HUGO'NUN İŞİ ZORLAŞTI
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, performanslarından memnun olduğu Bartra ve Denswil'i Hatay maçında da birlikte görevlendirecek. Formasını geri almak isteyen Hugo ise göze girmek için çaba harcıyor. Ancak Berizilyalı stoperin işinin oldukça zor olduğu öğrenildi.

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Visca yoksa Elmas var!
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