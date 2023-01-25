Visca yoksa Elmas var!

Trabzonspor'un son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, farklı bir oyun formasyonuna geçişinin büyük etkisi oldu. "Elmas" sistemini son haftalarda takıma adapte etmeye çalışan Avcı, sakatlanan Visca'nın yokluğunda bu sistem üzerinde daha fazla durmayı planlıyor.ve bundan sonraki süreçte özellikle Yusuf Yazıcı'yı, Gomez'in yanında gezen bir hücum oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi. Rakibe göre tercihlerde bulunacaklarını belirten teknik adam, zaman zaman kulübede kalan isimleri de sürece dahil etmek istiyor. Fırtına, "Elmas" sistemiyle Başakşehir, Ümraniye (Türkiye Kupası) ve İstanbul karşılaşmalarını kazanıp, taraftarını yeniden mutlu etti.KADRO maliyetini düşürmek adına gönderilecekler listesinde yer alan Enis Bardhi ile İspanya'dan Mallorca ve İtalya'dan Torino'nun ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin iki kulüple temasta olduğu belirtirken, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, performanslarından memnun olduğu Bartra ve Denswil'i Hatay maçında da birlikte görevlendirecek. Formasını geri almak isteyen Hugo ise göze girmek için çaba harcıyor. Ancak Berizilyalı stoperin işinin oldukça zor olduğu öğrenildi.