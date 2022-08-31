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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Ya Piatek ya Dovbyk

Ya Piatek ya Dovbyk

Trabzonspor, Cornelius’un yerine bu iki golcüden birini transfer edecek

Trabzonspor, Cornelius'un ayrılığı nedeniyle Umut Bozok'un yanı sıra bir forvet daha transfer etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer Dnipro-1 forması giyen Artem Dovbyk için Ukrayna ekibinin kapısını çaldı. 25 yaşındaki forvet için 6 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli istendiği öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor, Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki golcü ya da Dovbyk'in alınması yönündeki kararı, teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Naci Trabzon'da
Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 19 yaşındaki kanat oyuncusuna 2022-23 sezonu için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret, kulübü Ajax'a da 150 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca menajerine, futbolcunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

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Ya Piatek ya Dovbyk
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