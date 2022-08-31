Ya Piatek ya Dovbyk

Trabzonspor, Cornelius'un ayrılığı nedeniyle Umut Bozok'un yanı sıra bir forvet daha transfer etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer Dnipro-1 forması giyen Artem Dovbyk için Ukrayna ekibinin kapısını çaldı. 25 yaşındaki forvet içinbonservis bedeli istendiği öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor, Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki golcü ya da Dovbyk'in alınması yönündeki kararı, teknik direktör Abdullah Avcı verecek.Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 19 yaşındaki kanat oyuncusuna 2022-23 sezonu için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret, kulübü Ajax'a da 150 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca menajerine, futbolcunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.