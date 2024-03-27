Yeşil sahaların sanatçısıyım

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Thomas Meunier, kulüp dergisine röportaj verdi. Sahada eski usül tarzda ama modern yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu anlatarak, asla pes etmediğini söyleyen Belçikalı sağ bekin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Muhasebe eğitimi aldım. Sonrasında sanat üzerine okumayı tercih ettim.Benim için en iyisi futbol çünkü ben futbolu bir sanat gibi görüyorum. Yapabildiğim en iyi sanat tabii ki futbol. 25 yıldır bu sanatı icra ediyorum.Yetenek, yaratıcılık ve orijinallikle ilgili bir konuydu.En az Haziran 2025'e kadar Trabzon'da olacağım.Sona başlangıçtan daha yakınım.maçının ardından tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarından biri olan Mahmut Halil K.'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Mahmut Halil K'nın tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor. Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de dün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Taraftarlarımızın tutuklanmasının üzerinden 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılması, adaletin herkese eşit tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."