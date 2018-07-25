Malcom’u Barça kaptı

Serie A ekibi Roma'nın transfer
i için prensip anlaşmasına vardığı ve milli oyuncumuz Cengiz Ünder
'in rakibi olması beklenen Bordeaux'nun genç yıldızı Malcom, son anda çark etti ve Barcelona
'yla sözleşme imzaladı. İspanyol devinin 41 milyon Euro bonservis bedeli ödediği kanat oyuncusu, üstün dripling becerisiyle tanınıyor.
Brezilyalı yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, serbest kalma maddesi olarak ise sözleşmeye 400 milyon Euro
yazdı. Roma ise Cengiz Ünder'le birlikte oynatmayı planladığı Malcom'u son anda kaptırmanın hayal kırıklığını yaşıyor. 21 yaşındaki oyuncu, çıktığı 37 lig maçında 7 gol atıp 4 de asist yapmayı başarmıştı.