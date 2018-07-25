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Malcom’u Barça kaptı

Roma’nın ini bitirdiği ve Cengiz’in rakibi olması beklenen Malcom, son anda ’ya imza attı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Malcom’u Barça kaptı
Serie A ekibi Roma'nın i için prensip anlaşmasına vardığı ve milli oyuncumuz 'in rakibi olması beklenen Bordeaux'nun genç yıldızı Malcom, son anda çark etti ve 'yla sözleşme imzaladı. İspanyol devinin 41 milyon Euro bonservis bedeli ödediği kanat oyuncusu, üstün dripling becerisiyle tanınıyor. Brezilyalı yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, serbest kalma maddesi olarak ise sözleşmeye 400 milyon Euro yazdı. Roma ise Cengiz Ünder'le birlikte oynatmayı planladığı Malcom'u son anda kaptırmanın hayal kırıklığını yaşıyor. 21 yaşındaki oyuncu, çıktığı 37 lig maçında 7 gol atıp 4 de asist yapmayı başarmıştı.
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Malcom’u Barça kaptı
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