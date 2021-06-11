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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Kanarya’nın gözü Buta’da

UĞUR ÇEM
Kanarya’nın gözü Buta’da

’ün sözleşmesini uzatmayan ve sağ bekte Sangare’ye alternatif arayan sarı-lacivertliler, ’nın Royal takımında forma giyen Buta’nın menajeri ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: Aurelio Buta...

HOCADAN SONRA AÇIKLANACAK
'da Royal 'te forma giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Galatasaray ile Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak elini çabuk tutan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

AURELİO BUTA KİMDİR?
24 yaşındaki Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı.

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Kanarya’nın gözü Buta’da
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