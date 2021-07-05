Salih Uçan imzayı attı!

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim” dedi
Geçen sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, ilk transferini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a imzayı attırdı. 27 yaşındaki orta sahanın transferi, kulübün sosyal medya hesabından saat 19.03'te paylaşılan video ile duyuruldu. Salih videoda Beşiktaş ile olan anısınıanlatırken, şu sözleri sarf etti: "Yaşım çok küçük, ilk vaov dediğim anı söyleyeyim. Bucaspor'da oynuyorum, ikinci yarının ilk maçı. Takım Süper Lig'de, ben yedeğim. Beşiktaş'a karşı,Beşiktaş'ın stadında oynuyoruz.Orada ısınırken Beşiktaştaraftarı, Quaresma'yaöyle bir bağırdı ki ben vaovdedim. Tüylerim dikendiken oldu." Ardından yıldız futbolcu, siyahbeyazlılara şöyle seslendi: "Merhaba Beşiktaş. Ben Salih Uçan, şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim."
2+1 YIL KONTRAT 8 MİLYON TL MAAŞ
Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Alanyaspor ile mukavelesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezon başına 8 milyon TL garanti ücret verilecek. Salih'in ayrıca2 milyon TL de bonushakkı bulunuyor.