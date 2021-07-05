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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Salih Uçan imzayı attı!

Salih Uçan imzayı attı!

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim” dedi

Geçen sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, ilk transferini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a imzayı attırdı. 27 yaşındaki orta sahanın transferi, kulübün sosyal medya hesabından saat 19.03'te paylaşılan video ile duyuruldu. Salih videoda Beşiktaş ile olan anısını anlatırken, şu sözleri sarf etti: "Yaşım çok küçük, ilk vaov dediğim anı söyleyeyim. Bucaspor'da oynuyorum, ikinci yarının ilk maçı. Takım Süper Lig'de, ben yedeğim. Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş'ın stadında oynuyoruz. Orada ısınırken Beşiktaş taraftarı, Quaresma'ya öyle bir bağırdı ki ben vaov dedim. Tüylerim diken diken oldu." Ardından yıldız futbolcu, siyahbeyazlılara şöyle seslendi: "Merhaba Beşiktaş. Ben Salih Uçan, şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim."

2+1 YIL KONTRAT 8 MİLYON TL MAAŞ
Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Alanyaspor ile mukavelesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezon başına 8 milyon TL garanti ücret verilecek. Salih'in ayrıca 2 milyon TL de bonus hakkı bulunuyor.

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Salih Uçan imzayı attı!
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