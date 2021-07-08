Kolasinac formülü

“Oyuncunun maaşını yarı yarıya ödeyelim. Şampiyon olursak üç milyon Euro bonservis verelim” diyen Kanarya, beklemeye geçti
Hem sağ hem de sol bek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Sead Kolasinac için Arsenal ile temas halinde... Boşnak sol bekin yıllık maliyeti yüksek olduğu için yönetim görüşmelerde "Mesut Özil taktiği"uyguluyor. 28 yaşındaki oyuncu, Arsenal'de yıllıkbrüt 6 milyon Euro kazanıyor.Sözleşmesinin bitimineise 1 yıl var. Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibine "Oyuncunun maaşını bu sezon yarıyarıya ödeyelim. Eğer şampiyon olursaksize 3 milyon Euro bonservis ödeyelim" teklifi yaptı, henüz olumlu ya da olumsuz yanıt almadı. Kabul edilirse Kolasinac, ilk yılın sonundaFenerbahçe ile 2 artı 1 yıl mukaveleimzalayacak. Bu sözleşmedeki maliyetin yarısı sponsor tarafından karşılanacak. Ancak yine de Fenerbahçe'ninkasasından yıllık 3 milyon Euro civarındabir maaş çıkmış olacak.
DEMİREL: BANA MÜSAADE!
PEREIRA'NIN 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği sarı-lacivertli kulüpten ayrılma noktasına geldi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede kendini geliştirme ve tecrübe kazanma adına ayrılmak istediğini söyledi. Ancak olumlu bir yanıt almadı. Yönetimin onayı olmadan gitmek istemeyen Demirel ile Başkan Koç arasındaki ikna turları sürüyor.
GELECEĞE YATIRIM ÇAĞTAY KURUKALIP
BIR yandan Kolasinac için çalışan F.Bahçe, bir yandan da U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ı geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı hedefliyor. 2018 yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 2002 doğumlu oyuncunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Kasımpaşa 50 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.
LOCA FİYATLARI 50-160 BİN EURO
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün 114 yıllık tarihinin unutulmaz anılarının fotoğraflarla anlatıldığı ve 1907 adet üretilen Vakt-i Fener eserinin tanıtımında projeler hakkında da bilgi verdi. Loca fiyatlarının 50 bin ila 160 bin Euro (515 bin ila 1.5 milyon TL) arasında olacağını açıkladı. Kadın futbol şubesini kurduklarının müjdesini veren Koç, kripto paradan birkaç 100 milyon lira gelir bekliyor.