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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Alioski’de rakip kalmadı!

Alioski’de rakip kalmadı!

CSKA Moskova’nın da talip olduğu 29 yaşındaki sol beke 1.2 milyon Euro maaş artı 900 bin Euro imza parası öneren bordo-mavililer, transferde öne geçti

Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yi isteyen Trabzonspor, transferde önemli bir hamle yaptı. CSKA Moskova'nın da talip olduğu oyuncu için gözünü karartan bordo-mavililer, 1.2 milyon Euro maaş ve 900 bin Euro imza parası teklif etti. Bu rakama henüz talip olan takımların çıkamadığı kaydedilirken, Karadeniz ekibi oyuncudan gelecek cevaba kilitlendi.

İNTER ÇOK İSTEDİ
Listedeki bir diğer isim Dalbert Henrique için ise kulübü İnter, yüksekten uçtu. Fırtına, Brezilyalı oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlarken, İtalyan ekibi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu olarak 7 milyon Euro yazmak istedi. Ancak Trabzonspor'a bu rakam fazla geldi.

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Alioski’de rakip kalmadı!
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