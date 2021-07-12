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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Kenan artık Kartal

Kenan artık Kartal
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı. Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki forvetle işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Kartal, anlaşmayı sağladı. Bugün İstanbul'a gelecek olan milli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yapılan anlaşmaya göre, tücrübeli golcüye sezon başına 10 milyon TL maaş ve bonuslar ödenecek.

7 GOL-2 ASİST

1994 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğdu.
Forvette oynayan Kenan her iki ayağını da kullanabiliyor.
1.88 cm.'lik boyu nedeniyle kafa vuruşlarında etkili.
Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta geçen sezon 28 maçta 7 gol 2 asistle oynadı.

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Kenan artık Kartal
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