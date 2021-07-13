Bruma’da tek sorun opsiyon

PSV’nin kadroda düşünmediği kanat oyuncusu için maaş konusunda el sıkışıldı. Ancak Hollanda ekibi zorunlu satın alma maddesi koydurmayı, Kartal ise opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor
İç ve dış transferde atağa kalkan Beşiktaş, dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Vodafone Park'ta bonservisi PSV Eindhoven'da olan kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın menajeri Caito Balde ile bir arayageldi. Akşam üzeri yapılan zirvede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağlarken transferin, Hollanda ekibininisteklerini yumuşatmasına bağlı olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerirkenBalde'nin de oyuncusu için bu rakamaolumlu yaklaştığı ve el sıkışıldığı belirtildi.
BEKLENTİ 7 MİLYON EURO
PSV, 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli için kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak satın alma opsiyonununzorunlu olmasını istiyor. Hollandakulübü, kiralama yerine bonservisle şimdi alınması halinde opsiyonlabirlikte istedikleri 7 milyon Eurorakamını da aşağı çekecek. Beşiktaş ise bu yıl kiralayıp, sezon sonunda opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor. Kiralama bedeliolarak 600 binEuro öneren Kartal,satın alma maddesindekiücretiçinse 2.5milyon Euroteklif etti.
KİMLİK KARTI
24 Ekim 1994 Gine doğumlu. Portekiz pasaportu taşıyor. Sağ kanat oyuncusu ama sol kanatta ve forvet arkasında da oynuyor. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçirdi. 2013-17 yılları arasında G.Saray'da forma giydi. Süper Lig kariyerinde57 maçta 12 gol, 12 asistle oynadı.Portekiz Milli Takımları'nda U15'ten itibaren görev yaptı. A Takım formasını 9 kez giydi, 1 gol attı.