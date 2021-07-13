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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Bruma’da tek sorun opsiyon

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bruma’da tek sorun opsiyon

PSV’nin kadroda düşünmediği kanat oyuncusu için maaş konusunda el sıkışıldı. Ancak Hollanda ekibi zorunlu satın alma maddesi koydurmayı, Kartal ise opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor

İç ve dış transferde atağa kalkan Beşiktaş, dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Vodafone Park'ta bonservisi PSV Eindhoven'da olan kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın menajeri Caito Balde ile bir araya geldi. Akşam üzeri yapılan zirvede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağlarken transferin, Hollanda ekibinin isteklerini yumuşatmasına bağlı olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerirken Balde'nin de oyuncusu için bu rakama olumlu yaklaştığı ve el sıkışıldığı belirtildi.

BEKLENTİ 7 MİLYON EURO
PSV, 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli için kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Hollanda kulübü, kiralama yerine bonservisle şimdi alınması halinde opsiyonla birlikte istedikleri 7 milyon Euro rakamını da aşağı çekecek. Beşiktaş ise bu yıl kiralayıp, sezon sonunda opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor. Kiralama bedeli olarak 600 bin Euro öneren Kartal, satın alma maddesindeki ücret içinse 2.5 milyon Euro teklif etti.

KİMLİK KARTI
24 Ekim 1994 Gine doğumlu. Portekiz pasaportu taşıyor. Sağ kanat oyuncusu ama sol kanatta ve forvet arkasında da oynuyor. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçirdi. 2013-17 yılları arasında G.Saray'da forma giydi. Süper Lig kariyerinde 57 maçta 12 gol, 12 asistle oynadı. Portekiz Milli Takımları'nda U15'ten itibaren görev yaptı. A Takım formasını 9 kez giydi, 1 gol attı.

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Bruma’da tek sorun opsiyon
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