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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Kartal’a taze kan Can Bozdoğan!

Kartal’a taze kan Can Bozdoğan!

Siyah-beyazlı ekip, Schalke’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Can, bu hafta imza atmak için İstanbul’a gelecek

Yerli transferde genç isimlere de yönelen Beşiktaş, Schalke'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı. 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralanan gurbetçi futbolcunun, bu hafta resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceği bildirildi Can Bozdoğan ile Avusturya ekibi Rapid Wien ve Galatasaray da yakından ilgileniyordu. Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve forma giydiği 17 maçta 2 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Alman kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Kartal’a taze kan Can Bozdoğan!
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