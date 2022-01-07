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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Huzurlarınızda Trabzonsporlu Edin Visca

Huzurlarınızda Trabzonsporlu Edin Visca
Trabzonspor'un flaş transferi Edin Visca, dün sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 11 yıl formasını terlettiği Başakşehir'den ayrılan yıldız futbolcu, havalimanında sevgi gösterileri ile karşılandı. Çok sayıda taraftarın akın ettiği alanda oyuncu kısa süre taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen kulüp aracına geçerek sağlık kontrolüne gitti. Visca, kontrolün ardından da bordo-mavili formayı giydi ve objektiflere poz verdi. Yıldız futbolcu için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni yapılması planlanıyor.



BAŞAKŞEHİR'LE 2013-14'te 1. Lig şampiyonluğu yaşarken 10 gol, 10 asistle oynadı. 2019-20'deki Süper Lig şampiyonluğunda ise 13 gol, 13 asistle başroldeydi.
YILDIZ oyuncu, 2017-18'den 2019- 20'ye kadar üst üste 3 sezon asist kralı olmayı başardı.
31 yaşındaki futbolcu, en iyi performansı 6 sezon hocalığını yapan Abdullah Avcı ile gerçekleştirdi. 209 maçta 62 gol atıp 64 asist kaydetti.
VISCA, bu sezon 9 asistle Sivasspor'dan Gradel ile zirvede.
KARİYERİNDE tek kırmızı kartını 2019- 20 sezonunda G.Saray maçında çift sarıdan gördü.

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Huzurlarınızda Trabzonsporlu Edin Visca
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