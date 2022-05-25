Sörloth yattı favori Adam Buksa

Siyah-beyazlılar, tekliflerine 500 bin dolar bonus ekleyip New England’ı ikna etmeyi planlıyor. Oyuncunun yıllık ücret talebi ise 2 milyon Euro civarında
Beşiktaş'ın Sörloth'un menajeriyle yaptığı görüşmede iki taraf arasında 1 milyon Euro yıllık ücret farkı oluşmuş, Leipzig ise talep ettiği bonservis bedelinde 10 milyon Euro'nun altına düşmemişti. Bu gelişmenin ardından siyahbeyazlılar, forvet listesinin 2 numarası Adam Buksa'ya odaklandı. ABD'nin New England Revolution kulübündeoynayan ancak Avrupa'ya dönmek isteyen Polonyalıgolcü için Beşiktaş 3 milyon dolar önerdi. 5 milyondolar talep eden New England, yapılan pazarlıklarsonrası 4 milyon dolara kadar düştü.
VALERİEN İSMAEL TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Kartal ise 3 milyona, 500 bin dolar bonus maddesi ekleyip, orta yolu bulmayı planlıyor. Menajeriyle kurulantemaslarda oyuncunun 2 milyonEuro civarında yıllık ücret talebi olduğukaydedildi. Hem maaş hem de bonservis noktasında Sörloth'tan çok daha hesaplı olan 25 yaşındaki santrfora teknik direktör Valerien İsmael'in de sıcak baktığı ve transferine onay verdiği öğrenildi.
NEW ENGLAND'IN EN DEĞERLİSİ
1.93 boya sahip Buksa, fiziğinin de avantajıyla top saklama ve duvar olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
ABD MLS'te 7 gole imzasını koyan Polonyalı santrfor, krallık yarışında 3. sırada.
Buksa, 9 milyon Euro'luk değeriyle kendisinin en yüksek piyasasını yaparken, New England Revolution'ın da en kıymetlisi durumunda bulunuyor. MLS'in ise en değerli 7. futbolcusu.
New England'ın, 2019-20'de 4.2 milyon Euro bonservis ödediği Buksa, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi.
25 yaşındaki dev oyuncu, forvetin dışında sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
TARAFTAR: ATİBA KALSIN
BEŞIKTAŞ'LA sözleşmesi biten Atiba Hutchinson, kariyerini Dünya Kupası heyecanı yaşamadan sonlandırmak istemiyor. Bu nedenle 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra emekliye ayrılmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş cephesi ise 39 yaşındaki futbolcu için kararını yabancı kuralının netleşmesinin ardından verecek. Ancaktaraftarlar, ihtiyar kurdu bırakmamaktakararlı. Bu konudaki mesajı da yönetimeve Valerien İsmael'e Konyamaçında verdi. Tribünlerde yer alan 20 bin kişi Atiba'nın oyuna girişiyle birlikte ayaklandı ve Kanadalı'nın ismini haykırarak tempo tuttu. Sosyal medyada da tecrübeli oyuncunun adı gündemden hiç düşmüyor. Siyah-beyazlılar, Atiba'ya vefa gösterilmesi yönünde yönetime çok sayıda mesaj gönderdi.
RIDVAN YILMAZGİTTİ GİDİYOR!
ALMAN basınından Sport1'e göre; Frankfurt, Rıdvan Yılmaz için büyük mesafe kat etti. 21 yaşındaki futbolcu konusunda imza aşamasına yaklaşıldığı belirtildi. Haberde ayrıca Frankfurt'un bu transfer içinTorino ile çekişme halinde olduğu vurgulandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçen hafta yaptığı basın toplantısında Rıdvan'ın yanı sıra diğer genç oyuncularıyla ilgilenen kulüpler olduğunu ancak istedikleri teklifleri alamadıklarını açıklamıştı.