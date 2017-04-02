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Giriş Tarihi: 1.4.2017 21:29 Son Güncelleme: 31.5.2021 08:59

Türk sporunda tarihi başarı

İHA
Türk sporunda tarihi başarı

Milli sporcu İbrahim , geçen ay elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından bu kez de dünya şampiyonluğuna ulaştı İbrahim Ahmed Acar, Türkiye'nin eskrimde ilk Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşan sporcusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik etti.

Türkiye'ye geçen ay eskrimde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, bu kez dünya şampiyonluğuna imza atarak bir ilki daha gerçekleştirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan İbrahim Ahmed Acar, tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yarı finalde Güney Koreli Jayeoon Lim'i 15-14, finalde ise ABD'li Christopher Walker'ı 15-13 mağlup eden İbrahim Ahmed Acar, Türkiye'ye eskrimde ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.

İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde geçen ay düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan ilk Türk sporcu olmuştu.

Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, bir ay içinde Avrupa ve dünya şampiyonu unvanını kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "Sadece eskrim tarihimizin değil, spor tarihimizin de en önemli başarılarından biri. Çünkü tarihimizde hiç altın madalya alamadığımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında aynı sporcumuz, bir ay arayla iki altın madalya kazandı. İbrahim'in yolu, bundan sonra olimpiyat şampiyonluğu yoludur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Acar'ı tebrik etti

CUMHURBŞAKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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