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Fransız kayakçı Poisson vefat etti

AA

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Giriş Tarihi: 14.11.2017 11:56
Fransız kayakçı Poisson vefat etti

Fransız kayakçı , Kanada'da antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

Fransa Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Kanada'nın Nakiska Kayak Merkezi'nde antrenman sırasında kaza geçiren 35 yaşındaki Poisson'un vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, Avusturya'da 2013'te düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası'nda bronz madalya elde ede Fransız sporcunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Kış Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'yı 2010 ve 2014'te iki kez temsil eden Poisson, Kuzey Amerika'da bu ay başlayacak Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etmeye hazırlanıyordu.

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Fransız kayakçı Poisson vefat etti
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