Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Tüm Sporlar Haberleri
  4. Halil Mutlu: Bugün aramızdan ayrıldı ama asla unutmayacağız!

: Bugün aramızdan ayrıldı ama asla unutmayacağız!

Giriş Tarihi: 19.11.2017 12:54 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 13:19
Halil Mutlu: Bugün aramızdan ayrıldı ama asla unutmayacağız!

, 'nun cenaze merasiminde, efsane sporcu hakkında konuştu.

Efsane sporcu 'nun son yolculuğu için Fatih Camisindeki cenaze merasimine katılan, bir başka efsane halterci , SABAH'a konuştu.

Mutlu, 'ağabeyim, kaderdaşım' dediği Süleymanoğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ağabeyimizdi, dostumuzdu, kaderdaşımızdı. bir sporcuydu, büyük bir değerimizi kaybettik. Sadece Türk halkı için değil dünya sporu için çok değerli bir sporcuydu. Bugün yanımızdan ayrılmış olabilir ama biz onu hiç bir zaman unutmayacağız. En büyük hayali Türkiye'nin en yukarıda olabilmesiydi ve bunun için mücadele ediyordu. Bu mücadeleye bizler de devam edeceğiz, onun yapamadıkları bizim için emanet olacak"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İLİŞKİLİ HABERLER
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Mutlu: Bugün aramızdan ayrıldı ama asla unutmayacağız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN