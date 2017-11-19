Halil Mutlu: Bugün aramızdan ayrıldı ama asla unutmayacağız!

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun son yolculuğu için Fatih Camisindeki cenaze merasimine katılan, bir başka efsane halterci Halil Mutlu, SABAH'a konuştu.

Mutlu, 'ağabeyim, kaderdaşım' dediği Süleymanoğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ağabeyimizdi, dostumuzdu, kaderdaşımızdı. bir sporcuydu, büyük bir değerimizi kaybettik. Sadece Türk halkı için değil dünya sporu için çok değerli bir sporcuydu. Bugün yanımızdan ayrılmış olabilir ama biz onu hiç bir zaman unutmayacağız. En büyük hayali Türkiye'nin en yukarıda olabilmesiydi ve bunun için mücadele ediyordu. Bu mücadeleye bizler de devam edeceğiz, onun yapamadıkları bizim için emanet olacak"