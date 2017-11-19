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  4. Osman Aşkın Bak: Süleymanoğlu bu millete çok büyük sevinçler yaşattı

: Süleymanoğlu bu millete çok büyük sevinçler yaşattı

Giriş Tarihi: 19.11.2017 12:51
Osman Aşkın Bak: Süleymanoğlu bu millete çok büyük sevinçler yaşattı

Gençlik ve Spor Bakanı : "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük"

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören için camiye gelen Gençlik ve Spor Bakanı , "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ise, "Spor dünyası için çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

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Osman Aşkın Bak: Süleymanoğlu bu millete çok büyük sevinçler yaşattı
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