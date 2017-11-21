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- maçlarına taraftar yasağı

İHA

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Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 16:33
VakıfBank - Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ile arasında bu sezon oynanacak karşılaşmalarda deplasman takım taraftarları salona alınmayacak.

Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında ile 25 Kasım Cumartesi günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada mücadeleye deplasman taraftarı alınmayacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Sezon öncesi İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Fenerbahçe ve Vakıfbank takımlarının kendi aralarında oynayacakları Lig müsabakalarında "misafir takım seyircisi" getirilmeyecektir."

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VakıfBank - Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı
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