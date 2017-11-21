VakıfBank - Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Vakıfbank ile 25 Kasım Cumartesi günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada mücadeleye deplasman taraftarı alınmayacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Sezon öncesi İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Fenerbahçe ve Vakıfbank takımlarının kendi aralarında oynayacakları Lig müsabakalarında "misafir takım seyircisi" getirilmeyecektir."