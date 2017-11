Türk motor sporları altın yıllarını yaşıyor

Kenan Sofuoğlu'nun taşıdığı ve sonrasında Yağız Avcı, Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü gibi isimlerin devraldığı bayrak, motor sporlarının daha da ilgiyle izlenmesini sağlıyor. Sofuoğlu'nun 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Supersport kategorisinde dünyanın en iyisi olmasının ardından Red Bull Rookies Cup projesinden çıkan Toprak Razgatlıoğlu da başarıdan başarıya koştu. Türk motor sporlarının en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen, geçen sene de Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'na katılan genç sürücü, genel klasmanda ikinci sırayı almıştı. Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon WorldSBK organizasyonunun en prestijli kategorilerinden olan Superbike'da yarışacak.

Bu sporcuların başarılarını 2002 doğumlu ikiz kardeşler Can ve Deniz Öncü takip etti. Sporun geleceği olarak gösterilen ikizler, geçtiğimiz sezon Red Bull Rookies Cup ile maceralarına başladı. Can Öncü üçüncü, Deniz Öncü de dördüncü oldu. Sonrasında Asya Yetenek Kupası'nda mücadele eden ikiliden Deniz Öncü, şampiyonluk elde etti. Kardeşi Can da podyumun üçüncü sırasını kaptı.

Başarıları dünyaca ünlü otoriteler tarafından da fark edilen ikiz kardeşler, gelecek sezon ise Red Bull KTM Ajo takımıyla FIM Cev Repsol Moto3 Küçükler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Rallide ise Yağız Avcı, Türkiye şampiyonluklarının ardından kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası'yla gündeme geldi. 2015'te Murat Bostancı'nın sahibi olduğu kupayı babası Nejat Avcı'dan 20 yıl sonra bir kez daha ülkemize getiren Yağız Avcı, 2012'de de Doğu Avrupa Ralli Şampiyonu unvanını almıştı.

Kıtanın en önemli turnuvalarından Avrupa Ralli Şampiyonası'nda da Castrol Ford Team Türkiye, takımlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı ve yükselişi devam ettirdi.

Genç neslin gelecek vaat eden isimlerinden Ayhancan Güven de umut verdi. Bu sene içinde Porsche Carrera Kupası'nın genel klasmanında lider duruma gelen Güven, ve Porsche Cup Benelux Zolder ve Porsche Carrera Fransa Kupası'nı kazanmakla kalmadı, Porsche Kupası Le Mans ayağında dördüncülük, Dijon'da da beşincilik elde etti.