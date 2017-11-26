Bakanlar Fakıbaba ve Bak Şanlıurfa’da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Bak, burada yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'nın nüfusunun yüzde 60'a yakının genç olduğuna dikkati çeken Bak, iktidar olarak genç nüfusa büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gençlere güzel hizmetler yapabilmek için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Milletini, vatanını seven ve ülkesi için çalışan gençlerden geleceğe doğru yürümek istiyoruz. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de gençlerimiz çok önemli, gençler bizim geleceğimiz. Bizim petrolümüz ve enerjimiz yok. Bizim en büyük kaynağımız genç nüfusumuz. İnşallah onlara projelerle destek vereceğiz. Spor alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri için olanaklar sunacağız. Yüzme havuzları, spor sahaları başta olmak üzere pek çok imkanı sağlayacağız, yatırımlarımız sürecek."

Bakan Fakıbaba ise Şanlıurfa'daki yatırımları titizlikle takip ettiğini belirtti.

Vatandaşın hak ettiği hizmete kavuşabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini aktaran Fakıbaba, daha büyük yatırımlar için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Fakıbaba, partisinin iktidarı döneminde gençliğe yönelik çok büyük yatırım hamleleri yaptıklarını vurgulayarak, "Gençliğe en fazla yatırım yapan ve sahip çıkan iktidarlardan birisiyiz. Bugün de şehrimizde devam eden yatırımları yerinde inceleyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Erin, Fakıbaba ve Bak'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakanlar Fakıbaba ve Bak, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.