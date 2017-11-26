  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Tüm Sporlar Haberleri
  4. Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti

Efsane yüzücü vefat etti

AA

Tüm Sporlar Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 17:41
Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti

Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden , 94 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden, Cumhuriyetimizle yaşıt bugün vefat etti." denildi.

Efsane yüzücünün cenazesinin, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği ifade edildi.

Yüzme camiasında "Nejat Baba" lakabıyla bilinen Nakkaş, hayatı boyunca her yaş gurubundan insanın yüzme sporunu yapması için çaba gösterdi.

Vefatından kısa bir süre öncesine kadar yüzmeye devam eden Nakkaş, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na birçok kez katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN