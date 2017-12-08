"Bundan rallici olmaz demiştim"

Yağız Avcı... Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) geçen ay Portekiz'de farklı ülkelerden 40 ekibin katıldığı Avrupa Ralli Kupası'nı kazanarak unvanlarına bir yenisini eklerken, Türkiye'ye gururlandırdı. 5 kez Türkiye Şampiyonu, 1 kez Doğu Avrupa Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Avrupa'nın en iyi pilotu olduğunu ispatlarken aslında bir aile geleneğini sürdürüyordu. Yağız'ın babası Nejat Avcı da Avrupa Ralli Kupası'nı ilk kez 1997 senesinde kazanmıştı. 20 yıl sonra aynı yollarda aynı başarılara imza atan baba oğul Avcılar ile motor sporlarını, Türk sporunu ve E-Sports'u konuştuk.

Nejat Avcı: "Yağız daha pusette iken ben yarışlarda idim. Yarıştığım arabaya ilk kez 12 yaşında sağ tarafıma bindirdim ama korktu. 'Yok, bundan yarışçı olmayacak' dedim. Ama sonra kendi kendine arabalarla ilgilenmeye, yarış dergileri okumaya başladı. Ve 12-13 yaşlarında karting yarışlarına katıldı. Bu heyecan içine girmişti artık."

"Yağız'la 16 yaşında çalışmaya başladık evde simülasyonla... Bizim zamanımızda yoktu böyle bilgisayarda yarışmak falan. Yağız'la başladım. Önceleri hep ben geçiyordum, sonra yakalamaya ve geçmeye başladı. Ama simülasyonda tabi" derken söze evlat giriyor: "Sonra gerçek bir yarışta da geçtim." "Evet" diyor Nejat Avcı, "Boynuz kulağı geçti."

DİKKAT ET OĞLUM,

BURADA RESTART YOK!

2003 yılında baba oğulun katıldığı ama ikisinin de kaza yaptığı yarışa gidiyoruz: "İlk kazayı ben yaptım, artık yarışı izliyorduk. Önümden çok hızlı geçti, aslında finişe 500 metre falan vardı ama 'eyvah kaza yapabilir' diye düşündüm. 500-600 metre sonra yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Belki de hayatımın en hızlı deparını attım, baktım hurdaya dönmüş arabadan çıktı ve "I am faster than Colin Mcrae" dedi efsane ralliciye gönderme yaptı gülerek. Ben ise 'Dikkat oğlum, burası gerçek hayat, burada restart yok" dedim. Benden daha hızlı çıktı, biz sürekli yavaşlatmaya çalışıyorduk. Baba olarak sportif açıdan daha sakin olmasını istiyordum çünkü ancak yolda kalırsanız başarı gelir. İşte ancak bu kadar yavaşlatabildik, sürekli şampiyon oluyor. (Gülüyor) Ben onun o kadar cesur değildim. O daha bilinçli başladığı, simülasyonda çalışma şansı olduğu için daha çok risk alabiliyor. Bizim öyle bir imkanımız yoktu."

Yağız Avcı: Similasyonlarda yarışmak artık gerçek yarışlar kadar gerçekçi. Her nesil daha iyi simülatörlerle çalışıyor. Eğer daha genç olsaydım E-sports'a geçebilirdim. Çünkü gerçek yarışlar çok pahalı ama E Sports için iyi bir bilgisayar ve internet bağlantınız olması yeterli" derken söze giren baba Nejat Avcı, "Ben asla tercih etmezdim. Pistte yapılan yarışın yerini asla tutamaz. Toz olmadan risk olmadan yarış mı olur!"

Nejat Avcı: Ben ralliye çok geç, 23 yaşında başladım. 1997 yılında Avrupa şampiyonu olduğumda 38 yaşında idim. 4 yıl üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 47 yaşında hala çok hızlı iken gençlerin önünü açmak için 2006 yılında bıraktım. Yağız şu an 35 yaşında, beni çoktan geçti. Çok önemli başarılar elde etti. Dünya şampiyonası için yaşı geçti. Orada 20-23 yaşlarında gençler büyük ekonomik desteklerle yarışıyor. Bizde de sponsorlar ciddi destek sağlarsa ileride dünya şampiyonu bir rallici çıkabilir.

MARMARİS, TÜRKİYE

İÇİN BÜYÜK ŞANS

Yağız Avcı: Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağı Türkiye'de yapılacak. TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanımız Serkan Yazıcı bunun için büyük uğraş verdi. Bu rallinin bir ayağının Türkiye'de olması büyük başarı. Marmaris parkuru çok kompakt. Seyirci alanı ve etaplar arası mesafe çok az. Tabiat güzellerini anlatmaya gerek yok. Burada önemli olan uzun soluklu olması. Ve tabii ki bu seviyede yarışacak Türk pilotların olması lazım. Bunun yetişmesi için de gençlerin bu alana kaydırılması lazım.

Nejat Avcı: Dünya Ralli Şampiyonası tüm dünyada çok takip edilen, televizyonlardan naklen yayınlanan bir yarış. Marmaris'te bir etap olması Türk turizmi açısından büyük şans. Buraya dünyanın önde gelen markaları, pilotları, şirketlerin CEO'ları gelecek. Bu fırsatı iyi değerlendirip devamlı olmasını sağlamalıyız. Pilotlar sever, organizasyon da sorunsuz geçerse kalıcı hale gelebilir.

ARABA SEVDASI

FLORYA'DAN AYIRDI

Nejat Avcı: Otomobile merakı yokken futbol oynuyordu. Baktım yeteneği var, Galatasaray altyapısına götürdüm. Çok istekliydi. Orta sahada oynamaya başladı. Ayağına çok hakimdi. Çok koşmuyor, doğru yerlere isabetli paslar veriyordu. Devam etse daha iyi yerlere gelebilirdi ama araba sevdası daha baskın çıktı.

Yağız Avcı: Futbola devam etseydim iyi yerlere gelir miydim bilemeyiz ama ekonomik olarak daha fazla para kazanabilirdim. Ama ralli seçimim için pişman değilim.

HEDEF ARTIK 6'NCI ŞAMPİYONLUK

"5 kez Türkiye, 2 kez gençler ve bir kez Doğu Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi 6'ncı kez Türkiye şampiyonu olursam benim gibi 5 kez şampiyonluk yaşamış olan Ali Bacıoğlu'nu geçerek rekorun sahibi olacağım. Önümdeki hedefim artık bu. Kariyerim daha sonra farklı bir kulvarda devam edebilir; belki pist yarışı, belki rallikros ya da WRC olabilir. Ama tabi bunlar biraz da sponsora bağlı."

"Kariyerimi tamamladıktan sonra biraz bu işin mutfağına geçip gençlerle ilgilenmek istiyorum. Motor sporlarında yetenekli gençler var. Onlarla ilgilenip Türk sporuna bu alanda katkı yapmak isterim."

SPORCU YETİŞTİRMEMİZ ŞART

Nejat Avcı: Rallide, bizde olduğu gibi babadan oğula geçiş var. Ama işin doğrusu yetenekli gençleri bulup onları eğiterek bu spora kazandırmak olmalı. Bu sene federasyonumuz "TOSFED Yıldızını Arıyor" adıyla gençler için yarışma düzenledi. Ciddi katılım oldu. İlk finalistler çıktı. 10 erkek 2 kadın, seneye tüm masrafların karşılanacağı bir şampiyonaya katılacaklar. Ne kadar çok sporcu çıkarsa o kadar çok yukarıları zorlayacak isimleri keşfedebiliriz.

ALONSO'NUN TAKIMINDAKİ TÜRK

Yağız Avcı: 2 kez Formula 1 şampiyonu olan Fernando Alonso'nun kurduğu eSpor takımında Türkiye'nin eSpor yarışlarındaki gururu Cem Bölükbaşı da mücadele edecek. Cem dünya şampiyonasında 5'inci oldu. Gelecekte birçok spor dalının sadece sanal ortamda oynanacağını düşünüyorum.

14 SAATTE BODRUM'A GİTTİK,

EŞİM BENİ BABAMA ŞİKAYET ETTİ

Yağız Avcı: "Trafikte asla yarışçı kimliğim yoktur. Asla hız yapmam, tüm kurallara uyarım. Zaten İstanbul trafiğinde nasıl hız yapabilirsiniz ki! Eşimle beraber Bodrum'a gitmiştik. 14 saat sürünce beni babama, "Çok yavaş sürüyor, çok sıkıcı" diye şikayet etmiş. (Gülüyor) Artık uzun yollarda direksiyonu ona veriyorum."

YARIŞA BİR HAFTA KALA

SIVI ALIMINI ARTTIRIYORUM

Yağız Avcı: Motor sporları yapanlar artık aynı atletler gibi beslenmelerine, uykularına dikkat ediyorlar. Yarışına göre, bir etapta 2.5 kiloya kadar kilo kaybınız olabiliyor. Bu yüzden yarışlara bir hafta öncesinden sıvı alımını yükseltiyoruz. Haftada 2-3 gün mutlaka spor yapıyoruz, kas grubunun çalışması, nefes egzersizleri gibi...

CO PİLOT, BENDEN

DAHA ÖNEMLİ

Yağız Avcı: Yardımcı pilot; pilottan daha kritik, stratejik işler yapar. Yarış da kazandırabilir, yarış da kaybettirebilir. Ben 8 yıldır Bahadır Gücenmez ağabeyle beraberim. Babamla da yarışmış biri. Birbirinizi yakından tanımalı, anlık tepkilerinizi, reflekslerinizi çok iyi bilmeniz gerek. Bu da tabii ki zamanla oturuyor.

SOKAKTA HIZ YAPACAĞINIZA

GELİN SPORCU OLUN

Yağız Avcı: Gençler arasında hız meraklısı, arabalarını modifiye etmek için ciddi harcamalar yapanlar var. Oysa bu rakamları harcayarak çok rahat yarış sporlarına geçiş yapabilirler. Türkiye'de pistler ve imkanlar hızla artıyor. Sokakta hız yaparak başka insanların hayatlarını riske atmak yerine çok daha güvenli ortamlarda sporcu olarak hız tutkusunu tatmin edebilirler. Hem de yarış organizasyonlarında kendilerini gösterebilirler. İstanbul'da İzmir'de track day organizasyonları var. Kendi hazırladığınız otomobille pistte tur atabiliyorsunuz.

Nejat Avcı: Mesela 9 kez dünya şampiyonu olmuş Sebastian Loeb, federasyonun küçük bir slalom yarışında keşfedildi. Bizim mevcut başkanımız Serkan Yazıcı'dan çok umutluyuz. Sporun içinden gelen biri. Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmış eski ralli bir sürücüsü olarak ciddi atılımlar planlıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KORKTU MU?

Yağız Avcı'ya ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'la Marmaris rallisindeki buluşmasını sorduk: "Diriliş gibi çok aksiyon içeren bir dizide oynuyor. Benim co -pilotluğumu yaptı. 5 kilometrelik bir toprak etapta... Çok eğlendiğini söyledi ama açıkçası eğlendi mi, korktu mu emin olamadım. (Gülüyor) O da beni sete götürüp ata bindireceği sözünü verdi, bakalım ralli mi zor, at binmek mi, göreceğiz."

HEMEN ÇEKİCİ ÇAĞIRIRIM

Arabanla gezerken yolda kalırsan ne yaparsın?

- Motor aksamından hiç anlamam, direk çekici çağırırım (Gülüyor)

TEKNEYLE DÜNYA

TURU ÇOK KEYİFLİ

Nejat Avcı: 2014 yılında tekne ile dünya turuna başladım. 3,5 yıl oldu. Sık sık Yağız'ın yarışları için ara veriyoruz. Şu an Fiji adasındayız, tekneyi oraya demirledik çünkü fırtına mevsimi başladı. Şimdiye kadar ufak tefek aksaklıklar dışında harika geçiyor. Çok zevkli diyebilirim.

'SPONSOR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

"Bir çok sporda olduğu gibi motor sporlarında da sponsor desteği başarılar için büyük önem taşıyor. 5 yıldır çalıştığım Red Bull ile ben Avrupa Ralli Kupası'nı alırken, motor sporlarında Toprak Razgatlıoğlu'na Avrupa ikinciliği, 14 yaşındaki ikiz kardeşlerden Can Öncü dünya üçüncüsü, kardeşi Deniz Öncü'nün Asya şampiyonluğuna ulaştı. Bu tip destekler spor ve sporcular için büyük önem taşıyor."