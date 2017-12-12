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Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 15:29
Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı

Kız arkadaşı 'ı öldürmekten suçlu bulunan lı atlet , hapishanede karıştığı kavgada yaralandı.

Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Pistorius'un ortak hizmet veren telefon için bir başka mahkumla kavga ettiği ve çıkan arbedede yaralandığı bildirildi. İki mahkumun daha sonra ıslah merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Pistorius, geçen yıl kasım ayında Cumhuriyeti'nin idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazının ardından yeniden incelemiş ve geçen ay hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkarmıştı.

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı 'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" yargılanmıştı.

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Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı
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