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'tan Azarenka'ya "özel davet"

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 10:53
Avustralya Açık'tan Azarenka'ya özel davet

, sezonun ilk grand slam turnuvası 'a wild card ile katılacak.

Dünya klasmanının eski 1 numarası , 'ta wild card (özel davet) ile mücadele edecek.

Avustralya Açık yönetiminden yapılan açıklamada, Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan, oğlu Leo'nun devam eden velayet davası nedeniyle ABD Açık'tan çekilen 28 yaşındaki sporcuya wild card verildiği bildirildi.

Organizasyonun internet sitesine konuşan Belaruslu sporcu ise, en sevdiği turnuva olan Avustralya Açık'a dönmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu ve Melbourne'deki kortta kendini her zaman rahat hissettiğini söyledi.

Tek kadınlar klasmanında 210. sırada yer alan Azarenka, 2012 ve 2013 yıllarında Avustralya Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

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Avustralya Açık'tan Azarenka'ya "özel davet"
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