Taha Akgül'ün hedefi 6. kez Avrupa şampiyonluğu

ariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 2018 yılında Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 yenilerek altın madalya şansını değerlendiremediğini anımsattı.

Şampiyonanın kendisi için sıkıntılı geçtiğini ancak o süreci atlattığını ve psikolojik olarak daha güçlü durumda olduğunu söyleyen Taha, kondisyon ve kuvvet antrenmanlarını daha fazla yaptığını dile getirdi.

Taha, kendisini iyi durumda hissettiğini ve 2018'deki Avrupa Güreş Şampiyonası'na odaklandığını anlatarak, "Avrupa Şampiyonası 2018 yılında Rusya'da yapılacak. Hedefim 6. kez Avrupa Şampiyonluğu ve rekoru geliştirebilmek. Tamamen bu anlamda çalışıyorum. Hedefim dünya sıralamasında tekrar bir numaraya çıkmak." dedi.

Bu doğrultuda çalışmalarının devam ettiğini ve sezonun iyi geçtiğini ifade eden Taha, şöyle konuştu:

"Önümüzde Türkiye Şampiyonası var ve nasip olursa orada güreşeceğim. Hiçbir müsabakayı küçümsemiyorum, özellikle ülke içerisindeki müsabakalarda güreşiyorum. Çünkü alttan gelen genç kardeşlerimiz, güreşçilerimiz bizi örnek alıyor, aynı zamanda bizi izlemeye gelen seyirciler var. O anlamda bu duyguyu yaşatma adına yine Türkiye Şampiyonası'nda güreşeceğim. Tüm güreşseverleri 23 Aralık'ta Adana'ya bekliyorum. Bir müsabaka, bir aylık antrenmana bedel, o yönden benim için iyi olacağını düşünüyorum."

- "Her müsabaka öncesi arıyor"

Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ata sporu güreşe çok büyük destek verdiğini, her müsabaka öncesinde kendisini telefonla arayarak başarı dileklerinde bulunduğunu aktardı.

Erdoğan'ın sporun ve güreşin içerisinde olan bir kişi olduğunu vurgulayan Taha, onun güreşe verdiği önemin kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi.

Taha, müsabakaları kazanamadığı zaman çok üzüldüğünü dile getirerek, "Beklenti var, stresimiz artıyor. Diğer devlet büyükleri bunu yapmıyorlar ama bizim Cumhurbaşkanımız her zaman yakından ilgileniyor. O anlamda sporun içerisinden geldiği için, sporun her şeyini bildiği için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Herkese nasip olmaz"

Adının memleketi Sivas'ta 5 bin kişilik spor salonuna verildiğini ve bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık Sivas ziyaretinde açıkladığını anımsatan Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir tesisin açılması herkese nasip olmaz. Hayattayken bana böyle bir güzellik nasip olduğu için çok şanslı olduğumu düşünüyorum, bunlar tarihi olaylar. Cumhurbaşkanımız ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden bir tanesi. Öyle bir liderin salon adını bahşediyor olması, açılışında bulunması ve kurdeleyi beraber kesmemiz herkese nasip olmaz. Bunlar beni motive eden, bundan sonraki şampiyonluk için de biran önce çalışmamı gerektirecek, motivasyonumu artıracak şeyler. Bana verilen değerden sonra dedim ki bir daha ki şampiyonaya çok iyi çalışmam ve şampiyon olmam lazım. Çünkü verilen değer çok büyük, ismimin yaşatılıyor olmasının devamlılığını sağlamak lazım."

Taha, hem karakter hem de sportif başarı olarak aynı çizgide devam edeceğini belirterek, "27 yaşındayım, önce memleketimize daha sonra Sivasımıza örnek olabilmek için hem yaşantıma dikkat edeceğim hem de alttan gelen kardeşlerimize örnek olmak için her şeyime dikkat edeceğim. Başarılarımın devamını getirmenin sözünü veriyorum." dedi.

Spor salonuna isminin verileceğinden haberinin olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu anons etmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu anlatan Taha, büyük onur ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi.