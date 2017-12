'Turkey Health and Sports Forum' Türkiye’de bir ilk olacak

Turkey Health and Sports Forum başlığı altnda ''Sports Nutrition Weekend'' ismiyle bu yıl Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. Her yeni güne mutlu ve zinde başlamanın sırrı, doğru beslenme ile sağlıklı bir hayatın kapıları açmaktan geçiyor. Turkey Health and Sports Forum Beslenme zirvesi, spor beslenmesi adına tüm enstrümanları tek çatı altında buluşturarak, hayata bakış açınızı değiştirecek bir organizasyona imza atıyor. Sektörün kilit isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte birbirinde önemli konular üzerine değinilecek

ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Etkinlik boyunca gerçekleşecek olan workshoplar, ara aktiviteler ve sahne şovları ile gün boyunca hem yenilenecek hem de zinde kalacaksınız. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı bu zirvede beslenme adına a dan z ye herşeyin tartışılacağı ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturan beslenmeye

ait tüm püf noktalar katılımcılara aktarılacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI SÜPRİZLER

Katılımcılara ayrıca farklı süprizler de sunacak. Dünyanın en önemli ve en büyük spor fuarı olan FIBO 2018'e ücretsiz giriş bilet, Deloitte 2017 Beslenme Raporu, Avrupa Birliği onaylı Türkiye'nin ilk Uluslarası Sports Nutrition katılım belgesi, etkinlik anında gerçekleşecek yarışmalar ve hediyeler ve çok daha fazlası katılımcılara sunulacak süprizler bulunuyor

DÜNYA SPOR DEVLERİNDEN DESTEK MESAJI

Turkey Health and Sports Forum Başkanı Ozan Karakuş Dünyanın en büyük spor fuarı olan FIBO'nın Proje Müdürü Lars Gummersbach, EuropeActive Yönetici Müdürü Nathalie Smeeman, Rusya Fitness Federasyonu Başkanı Tatiana Polukhina gibi birçok önemli isimden destek mesajları aldıklarını söyledi

SPOR ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ HAKKINDA

Spor Endüstrisi Derneği, Fitness ve Spor Yönetiminde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, halk sağlığı üzerinde etki yaratan ve spor profesyonelleri için standartların yükseltilmesi ve fitness alanındaki mesleki tanımlamanın desteklenmesi için var olan fitness endüstrisindeki tüm menfaat

sahiplerinin yenilenmesini ve ilerlemesini sağlamak için kuruldu ve merkezi İstanbulda yer alıyor