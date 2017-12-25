Taha Akgül'den anlamlı davranış

Taha Akgül, Adana'daki Serbest Güreş Şampiyonası finalinin ardından Down Sendromlu minik Emir'in hayalini gerçekleştirdi ve onunla güreşti. Salonu dolduran binlerce güreş sever minik Emir'in minderdeki oyunlarını ayakta alkışladı.

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Kısa bir maçın ardından minik Emir Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş etti. Maçın hakeminin minik Emir'in elini kaldırdığı sırada Emir'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Maçın ardından Taha, minik Emir'i kucağına alarak sevdi. Bu sırada tüm izleyiciler Taha'yı coşkuyla alkışladı. Bu gösteri maçı salonu dolduranlara neşeli anlar yaşattı.

Taha Akgül, Adana'daki Serbest Güreş Şampiyonası finalinin ardından Down Sendromlu minik Emir'in hayalini gerçekleştirdi ve onunla güreşti. pic.twitter.com/8ckRQVNDkl — Sabah Spor (@sabahspor1) December 25, 2017