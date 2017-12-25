Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Taha Akgül'den anlamlı davranış

'den anlamlı davranış

’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası sona ererken, 125 kilo final maçının ardından Down Sendromlu minik Emir’le gösteri maçı yaptı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 15:53
Taha Akgül'den anlamlı davranış

, 'daki Serbest Güreş Şampiyonası finalinin ardından Down Sendromlu minik Emir'in hayalini gerçekleştirdi ve onunla güreşti. Salonu dolduran binlerce güreş sever minik Emir'in minderdeki oyunlarını ayakta alkışladı.

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Kısa bir maçın ardından minik Emir Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş etti. Maçın hakeminin minik Emir'in elini kaldırdığı sırada Emir'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Maçın ardından Taha, minik Emir'i kucağına alarak sevdi. Bu sırada tüm izleyiciler Taha'yı coşkuyla alkışladı. Bu gösteri maçı salonu dolduranlara neşeli anlar yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Akgül'den anlamlı davranış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN